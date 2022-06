PSV ontloopt Fenerbahce en kan nog vijf teams loten in voorronde Champions League

Fenerbahce stuit in de tweede voorronde van het Champions League-toernooi op Dynamo Kiev en een affiche met een van die ploegen kan PSV niet loten. Wel kan PSV stuiten op AS Monaco, Sturm Graz, Union Sint-Gillis of de winnaar van het duel tussen FC Midtjylland (Denemarken) en AEK Larnaca (Cyprus).

PSV stroomt in de derde voorronde in, die wordt afgewerkt op 2 en 3 augustus, met een return op 9 of 10 augustus. De loting is op 18 juli. Ajax verzekerde zich door het landskampioenschap van de groepsfase van de Champions League. Die loting vindt plaats op 25 augustus en Ajax zit dan in pot 1.

PSV krijgt in de derde voorronde dus niet te maken met de ploeg waar Armindo Bruma de komende dagen naar wordt getransfereerd. Fenerbahce verwelkomde hem woensdagavond in Turkije, waar hij om 23.10 in Istanboel aankwam. Er wordt snel witte rook verwacht uit Turkije.