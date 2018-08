PSV ontsnapt ook in Zwolle in slotfase aan puntenverlies

Door Maarten Wijffels



De spelers van PEC, ze zaten verslagen op de grond na de dramatische ontknoping. Goed gespeeld, de hele tweede helft gedomineerd, maar uiteindelijk toch keihard geslacht. En uitgerekend door een spits op wie de kritiek alweer begon neer te dalen na een paar gemiste kansen in de eerste duels van dit seizoen. Maar Luuk de Jong kan wel een stootje hebben, zo is intussen duidelijk. Nu het écht moest scoorde hij er twee. En de laatste dus diep in blessuretijd, bij pas de tweede kans van het zwaar teleurstellende PSV na rust.



PEC-PSV werd niet alleen qua uitslag, maar ook qua spelbeeld een kopie van vorig jaar. Ook toen was de thuisploeg sterker en kreeg het net als nu voldoende kansen om te winnen. Mark Van Bommel wil PSV als nieuwe trainer zones en ruimtes laten verdedigen. Maar in Zwolle namen met name de middenvelders dat gaandeweg wel heel letterlijk. Jorrit Hendrix en Dante Rigo kregen nooit greep op de gebeurtenissen. En soms moet je echt ook gewoon als een kerel duels spelen. Dat deden ze niet, met de Zwolse 1-1 direct na rust als schoolvoorbeeld. Rigo liet Vito van Crooy 20 meter ongehinderd opstomen door de as van het veld en schitterend raakschieten. Hendrix bood te weinig steun, liep van de situatie weg.



Rigo, 19, kreeg zijn kans in de basis door een blessure van Pablo Rosario. Dat had PSV in balbezit meer creativiteit moeten brengen. Maar ook daarvan kwam het niet. En natuurlijk was het onzin geweest om het dreigende puntenverlies aan twee middenvelders op te hangen. Keeper Zoet, centrale verdediger Schwaab en goudhaantje De Jong, die haalden een acceptabel niveau. Voor de rest ging na de pauze iedereen naar een onvoldoende. Rechtsback Dumfries moest zelfs nog worden gewisseld, omdat hij tegen rood aan zat na een paar te ingrepen. Maar ook hij kon uiteindelijk juichen bij wéér een ontsnapping in de slotminuut.