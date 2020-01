PSV op ramkoers met Bergwijn, die volgens PSV de club in de steek heeft gelaten

Bergwijn had zaterdag nog aangegeven gewoon mee te willen spelen tegen FC Twente. Zondagmorgen belde hij trainer Ernest Faber op dat hij niet meer in actie wilde komen. Faber heeft hem gezegd dat hij alleen spelers wil opstellen die volledig met hun hoofd bij de wedstrijd zijn.

Medische keuring?

Ondertussen is geen sprake van een deal tussen PSV en ‘Spurs’. De leiding van PSV is des duivels op Bergwijn en vindt dat hij de club in de steek heeft gelaten op een belangrijk moment. Bergwijn heeft geen toestemming gekregen voor een medische keuring en onduidelijk is of hij nu wel of niet in Engeland is geweest. Met ‘Spurs’ komt hij er zelf wel uit, zoveel is duidelijk.

PSV overweegt de onderhandelingen met Tottenham Hotspur te staken, nu Bergwijn het spel hard heeft gespeeld. De club wil miljoenen meer ontvangen voor de aanvaller, die zich afgelopen zomer had gecommitteerd om nog een heel seizoen in Eindhoven te blijven. Dat die afspraak nu geschonden lijkt te gaan worden, is de leiding van PSV volledig in het verkeerde keelgat geschoten.