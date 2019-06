PSV opnieuw naar Zwitserse Alpen in voorbereiding

De formatie van coach Mark van Bommel speelt op woensdag 3 juli tegen Sion en op 7 juli tegen Nice. PSV bereidt zich voor het derde achtereenvolgende jaar voor in het skigebied in de Zwitserse Alpen.



Vandaag werd bekend dat de Eindhovenaren in de voorronde van de Champions League een eveneens Zwitserse club hebben geloot. In de tweede voorronde is FC Basel de opponent.