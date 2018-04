PSV pakt glansrijk de titel na grote zege op Ajax

nabeschouwingDe vlag kan uit in Eindhoven: PSV is landskampioen. De ploeg van Phillip Cocu schudde de laatste concurrent Ajax in eigen huis af en is niet meer in te halen. PSV heeft inmiddels 80 punten en kan de komende drie duels zelfs nog het clubrecord uit seizoen 2014-2015 verbreken. Dat staat nu op 88 punten en kan op 89 worden gebracht, bij drie overwinningen. PSV won zondagmiddag met 3-0 van Ajax.

Aan de hand van een bij vlagen magistrale Gastón Pereiro was PSV in de eerste helft, na een moeizaam begin, de baas over Ajax.



Pereiro strooide met fraaie passes en was een spil in het aanvalsspel van PSV, dat vooral in de tweede fase van de eerste helft imponeerde. Ajax was daarvoor de gevaarlijkste ploeg, maar wist mede dankzij een goede redding van keeper Jeroen Zoet niet te scoren.



Pereiro kon de eerste goal maken na goed doorzetten van onder anderen Marco van Ginkel, die met Jorrit Hendrix een uitstekende partij op het middenveld afwerkte. Daarna vond Pereiro de goed vrijlopende Joshua Brenet, die Luuk de jong op het hoofd bediende: 2-0. Ajax probeerde het in de eerste helft nog wel, maar kon Zoet nauwelijks meer verontrusten.



Na rust zakte PSV verder in en probeerde Ajax de aansluitingstreffer te maken, maar het was PSV dat scoorde. Na een uitstekende actie van Daniel Schwaab, die Hirving Lozano vond, was het al bijna feest voor PSV en uiteindelijk vond Steven Bergwijn de 3-0. Hij haalde uit en wist daarmee Ajax-goalie Andre Onana te verrassen.



PSV kon daarna zonder problemen het duel uitspelen. De wedstrijd werd nog kort stilgelegd omdat er vuurwerk werd afgestoken in het vak van Ajax. De bezoekers eindigden het duel met negen man: Nicolás Tagliafico kreeg twee keer geel, Siem de Jong zag een directe rode kaart na een harde overtreding op Santiago Arias.