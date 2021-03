PSV pakt moeizaam drie punten in Sittard bij terugkeer Ihattaren

Het ging niet van harte, maar PSV ging er uiteindelijk wel met de zege vandoor bij Fortuna Sittard. Het werd 1-3 voor de Eindhovenaren, bij wie Eran Zahavi weer de man in vorm was. Mohamed Ihattaren keerde als invaller terug in het team nadat hij vorige week door trainer Roger Schmidt uit de selectie werd gezet vanwege een 'verkeerde attitude’.

Eran Zahavi had aanvankelijk wat moeite om op gang te komen, maar na de winterstop is de Israëlische spits los. Ook zondagmiddag tegen Fortuna Sittard; Zahavi schoot in de eerste helft al twee keer met scherp. Daardoor staat de teller van de PSV-schutter in 2021 alweer op twaalf treffers in vijftien wedstrijden, voor de winterstop scoorde hij slechts drie keer in tien duels.

PSV slagvaardig voor rust

De twee doelpunten tegen Fortuna waren nog waardevol ook. PSV speelde in defensief opzicht een moeizame wedstrijd, met veel balverlies én meerdere opgelegde kansen voor Fortuna, dat verzuimde te profiteren. Met kunst- en vliegwerk hield Yvon Mvogo zijn doel voor rust schoon. PSV was wat dat betreft slagvaardiger, al hielp Donyell Malen enkele goede kansen om zeep.



Zahavi niet. Die was in de 10de minuut het eindstation van een vloeiende aanval en schoot de bal uit een strakke voorzet van Denzel Dumfries raak: 0-1. Een jubileumgoal, het was namelijk de 60.000ste eredivisietreffer. Vlak voor rust maakte Zahavi op aangeven van Phillip Max 0-2.

Fortuna komt terug

Ook in de tweede helft gaf PSV de nodige kansen weg, het was een klein wonder dat invaller Emil Hansson de bal na klein uur náást het doel schoot, in plaats van erin. In de 69ste minuut viel de aansluitingstreffer alsnog; George Cox schoot de bal snoeihard en fraai voorbij Mvogo: 1-2.



Daardoor werd het nog even spannend in de slotfase, Hansson had nog een aardige kans op de 2-2, maar die viel niet meer. Sterker nog: invaller Noni Madueke bepaalde de eindstand met een schitterende afstandsknal op 1-3. En dus blijft PSV voorlopig de nummer twee van de eredivisie.

