PSV pakt na waar spektakelstuk in Arnhem opnieuw de zege

PSV heeft na een fraai voetbalgevecht in Arnhem opnieuw de punten gepakt. In de Gelredome sloeg de ploeg van Phillip Cocu voor de goal van Vitesse keihard toe, maar incasseerde PSV ook zelf twee tegengoals. Daardoor stond een 2-4 eindstand op het bord.



Jürgen Locadia en Hirving Lozano waren met allebei twee treffers de grote mannen op het scorebord bij PSV. Ze zijn nu topscorer (Lozano) en vice-topscorer (Locadia) in de eredivisie met respectievelijk negen en acht goals. PSV is de afgelopen duels ongekend effectief en heeft nu 23 goals in de afgelopen 5 eredivisieduels gemaakt.



Vitesse had in de eerste helft helemaal niks te vertellen in eigen huis en had geluk dat PSV veel kansen onbenut liet. Alleen Lozano was trefzeker, na een assist van Joshua Brenet. Kort voor rust kwam Vitesse uit het niets op 1-1, na een eigen doelpunt van Locadia. Na een corner van Vitesse werkte hij met de hak de gelijkmaker binnen.



PSV sloeg na rust keihard toe met achtereenvolgens goals van Locadia, Locadia en Lozano. De twee topscorers vonden elkaar en lieten opnieuw zien dat PSV bij counters en voor de goal enorm gevaarlijk kan zijn. Vitesse kwam daarna nog terug via een fraaie treffer van Mason Mount, maar verder dan 2-4 kwam het team van Henk Fräser niet. De Arnhemmers drongen wel aan en hadden ook de 3-4 kunnen maken, maar PSV kreeg ook kansen op de 2-5.



Het duel was aantrekkelijk en de spelers spaarden elkaar niet. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had het moeilijk en moest liefst zeven keer geel trekken. Vooral de volop klagende Alexander Büttner was bij veel situaties betrokken en kreeg uiteindelijk zelf ook geel.