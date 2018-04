PSV pakt sinds 1974 veruit de meeste titels in de eredivisie

Feyenoord won de wereldbeker in 1970, het glorieuze Ajax is de succesvolste club uit de twintigste eeuw. Algemeen beschouwd zijn Ajax en Feyenoord de uithangborden van het Nederlands voetbal als je kijkt naar historie, naar prijzen, naar achterban, naar invloed op het mondiale topvoetbal. Maar het succes van PSV is niet iets van alleen de 21ste eeuw. Sinds 1974 - toen Oranje de WK-finale behaalde - pakten de Eindhovenaren meer landstitels dan het grote Ajax: twintig om zeventien. En Feyenoord? Slechts zes. De Eindhovense overheersing van de eredivisie is met name iets van de 21ste eeuw, waarin al liefst tien titels werden veroverd (tegenover zes van Ajax en één van Feyenoord). PSV is ook de enige club waar vijf verschillende trainers het kampioenschap binnenhaalden. Zoals PSV ook de laatste club is die namens Nederland overwinterde in de Champions League. Dat gebeurde in 2008 en recent nog een keer in 2016.

Ajax

Van Ajax' zes landstitels sinds 2000 werden er vier achter elkaar gewonnen door één coach, Frank de Boer. En toen Ajax voor het laatst in de Champions League overwinterde, in 2005, was de nieuwe eeuw pas net begonnen. Verder zijn er nog drie andere clubs een keertje kampioen geworden in een tijdsbestek van nu bijna twintig jaar. Waarbij FC Twente - nu in serieuze degradatienood - na PSV en Ajax de meeste prijzen pakte in die periode: vijf in totaal. Natuurlijk, Feyenoord won de UEFA Cup in 2002 en Ajax bereikte vorig jaar de Europa League-finale, maar zo bekeken haalde PSV onder Guus Hiddink in 2005 ook nog bijna de Champions League-finale.



Het zet hoe dan ook aan tot denken. Op basis van het verleden gelden Ajax en ook Feyenoord nog als 'grotere' clubs dan PSV. Maar puur naar het aantal titels over een langere periode gemeten is zelfs Ajax eigenlijk geen partij meer. En zondag liep PSV voor de tiende keer in achttien jaar met de schaal in handen de polonaise: een moyenne van meer dan één op twee.