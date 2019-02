PSV profiteert in Utrecht maar deels van nederlaag Ajax, opnieuw hoofdrol VAR

Ook Pablo Rosario kreeg een kopkans, maar miste. Even later beklaagde Luuk de Jong zich over de VAR. Timo Letschert hield duidelijk het shirt van de PSV-topscorer vast, maar Danny Makkelie, de videoscheidsrechter van dienst, zag er geen strafschop in. PSV had reden tot mopperen, want vorige week kende Makkelie in een soortgelijke situatie bij Vitesse – Heerenveen wel een strafschop toe.



Verder had PSV vooral moeite met de compact verdedigende Utrechters, die weinig weggaven en er zo af en toe gevaarlijk uitkwamen. Uit een van die spaarzame counters werd het nog voor rust 2-0; de pijlsnelle FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk schoof de bal na een lange sprint voorbij Jeroen Zoet.