PSV rekent bij start seizoen op fitte Donyell Malen

Malen raakte in december geblesseerd tijdens Feyenoord-PSV en werd daarna geopereerd aan zijn knie. Het herstel verliep goed en daardoor komt Malen als spits voor in de plannen van PSV voor komend seizoen. Hoewel de PSV-topscorer van vorig seizoen regelmatig wordt gelinkt aan buitenlandse clubs en hij door een uitstekende start van het vorige seizoen goed in de markt ligt, zit een zomerse transfer niet in de huidige planning. Malen hoopt via PSV ook weer gewoon de stap naar Oranje te maken, waarvoor hij vorig jaar ook al van waarde was. Als alles goed verloopt en bondscoach Ronald Koeman hem de gelegenheid geeft, kan hij zich op het EK van 2021 laten zien.