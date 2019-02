PSV rekent na rust overtuigend af met Fortuna

Van Bommel greep in de rust in en haalde de tegenvallende Malen naar de kant voor Cody Gakpo. De 19-jarige Eindhovenaar vertolkte een hoofdrol. Eerst leed hij nog balverlies, maar zijn volgende actie was direct goud waard. Met een bekeken voorzet legde hij de bal op het hoofd van Luuk de Jong, die op die manier zijn 100ste doelpunt in het shirt van PSV maakte. Enkele minuten later was het Gakpo zelf die scoorde, en hoe. Hij speelde zich vrij en schoot de bal met een streep in de verre hoek: 3-0.