PSV rekent simpel af met Heracles

Bij PSV keerde Daniel Schwaab terug in de basis, nadat hij de afgelopen twee duels miste vanwege privéomstandigheden. Verder geen wijzigingen bij de Eindhovenaren, die na vier minuten zomaar op achterstand hadden kunnen staan. Brandley Kuwas kreeg een dot van een kans, maar hij schoot wild over het doel. PSV was een stuk effectiever, de eerste de beste kans was direct raak. En hoe; Steven Bergwijn sleepte de bal voorbij een verdediger en wipte de bal vervolgens behendig in het doel: 0-1.

VAR grijpt in

Heracles kwam er zo af en toe gevaarlijk uit, maar scoorde niet. PSV deed dat na ruim een halfuur wel. Het was uitgerekend de in de basis teruggekeerde Schwaab die de bal uit een corner in het doel knikte: 0-2. Daarna was het opnieuw Kuwas die had móéten scoren voor Heracles, maar hij schoof de bal oog in oog met Jeroen Zoet naast. Even later moest Heracles ook nog met tien man verder, nadat scheidsrechter Dennis Higler na ingrijpen van de VAR een rode kaart uitdeelde aan Jesper Drost. De middenvelder van Heracles was een poosje daarvoor hard ingekomen op het been van Pablo Rosario.