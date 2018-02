PSV rolt tiental PEC op, hattrick Luuk de Jong

NabeschouwingPSV kwam moeizaam op gang, maar rolde PEC Zwolle zaterdagavond uiteindelijk toch nog makkelijk op. Met een 4-0 zege speelden de Eindhovenaren zich naar een clubrecord en won PSV de 21ste thuiswedstrijd op rij in de eredivisie. Er was een glansrol weggelegd voor Luuk de Jong, die een hattrick maakte. Zijn vierde, sinds hij in dienst is van PSV. De laatste dateerde alweer uit september 2015 (tijdens een 0-6 zege op Cambuur, red.).

PSV had het in de eerste helft lastig tegen de Overijsselse formatie en het ontbrak vooral aan creativiteit op het middenveld. Met Bart Ramselaar, Marco van Ginkel en Jorrit Hendrix stond er weliswaar een degelijk blok, maar verrassende ingevingen waren er te weinig. De Jong kreeg een grote kans na ruim een half uur, maar trof het lichaam van PEC-keeper Van der Hart. In blessuretijd was de spits van PSV bij een corner alert en kopte hij opnieuw op het nippertje de 1-0 voor PSV binnen.



Rood

Na rust was het snel gedaan met de spanning, omdat Mickey van der Hart rood kreeg. Hij haalde Hirving Lozano neer en arbiter Gözübüyük beoordeelde dat als het ontnemen van een scoringskans. PSV had daarna nog een tijd nodig om de beslissing te forceren, maar liep via nog twee goals van Luuk de Jong en een treffer van Joshua Brenet verder uit. Brenet was met een assist ook nog belangrijk voor PSV en speelde een uitstekende tweede helft voor PSV, waar Donyell Malen nog zijn officiële debuut maken. De invaller had de 5-0 nog op zijn schoen na een fraaie voorzet van Albert Gudmundsson, maar kon niet tot scoren komen.