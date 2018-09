PSV rolt Willem II op en neemt revanche

Door Maarten Wijffels



Er ging wel een aardige symboliek in schuil, in de treffer die de doelpuntenkermis in Eindhoven opende. PSV - Willem II was 7 minuten oud, toen Jorrit Hendrix met een pegel voor 1-0 zorgde. Zal hij zelf ook in een flits hebben teruggedacht aan vorig seizoen? Hendrix miste destijds de monsternederlaag van PSV in Tilburg. Of beter: hij was er wel, maar zat die avond in het uitvak. De middenvelder was geschorst en het leek hem wel een mooie geste eens een wedstrijd te kijken tussen de fans.



Nu, een halfjaar later, was het tijd om de rollen om te draaien. En dat deed PSV vol passie en overtuiging. Fran Sol trof namens Willem II nog wel de paal, maar na de 1-0 was er geen houden aan in Eindhoven. Op de 1-0 volgden snel de 2-0 en 3-0 en toen Nick Viergever na 48 minuten uit een fraai ingestudeerde vrije trap voor 5-1 zorge, leek ook een score van pak 'm beet 10-2 haalbaar. Want dat kan PSV-trainer Mark van Bommel als de extra winst zien van de avond: zijn spelers bleven op jacht naar meer, ook al was er midweeks nog een Europese wedstrijd geweest en had bijvoorbeeld Hirving Lozano niet zijn beste dag. Zelfs in de 85ste minuut stormden vijf PSV'ers tegelijk op doel af om te kunnen scoren. Uitblinker Luuk de Jong kwam in de doelmond net een teenlengte tekort. Hij kon er om lachen. Net als het dankbare publiek. 'Sta op voor de kampioen', scandeerde het stadion aan het slot van een voor PSV heerlijke week. Die begon met de ontsnapping in blessuretijd bij PEC, bracht midweeks een nieuw avontuur in de Champions League en eindigde met het vereffenen van een rekening die nog openstond.