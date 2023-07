PSV slaat grote slag en haalt Noa Lang voor jaren binnen

De onderhandelingen tussen Club Brugge en PSV bevonden zich afgelopen week al in de afrondende fase en donderdagavond is er een klap op gegeven. Lang wordt door PSV gekocht en tekent een meerjarig contract. De zaakwaarnemer van Lang (Ali Dursun) wil niets bevestigen of ontkennen, maar hij werd vrijdag in Eindhoven wel gezien in het bijzijn van Lang.