PSV slaat na rust keihard toe bij NAC

Het duurde een uur, maar daarna was PSV los bij NAC. De ploeg van Phillip Cocu kende vooral net na rust een heel moeilijke fase, maar na een goal van Marco van Ginkel (de 1-2) kreeg de ploeg lucht en liep PSV zonder grote problemen uit naar een zege (1-4).



PSV kwam in de eerste helft op voorsprong via Steven Bergwijn, die na een corner de bal voor de voeten kreeg en tegen de touwen roste. Daarna was het de beurt aan NAC, vanaf de strafschopstip. Thierry Ambrose en Derrick Luckassen vochten in het penaltygebied van PSV een fel duel uit en Luckassen maakte daarbij een lichte overtreding. Arbiter Pol van Boekel vond het genoeg voor een pingel, die door Ambrose zelf werd benut. Keeper Jeroen Zoet was kansloos op zijn inzet, die in de rechterkruising verdween.



Na die tegenslag, kort voor rust, had PSV het geruime tijd moeilijk en leek de ploeg van Cocu in Breda een zware pijp te gaan roken. Het team sloeg opnieuw uit een corner toe en ditmaal via aanvoerder Marco van Ginkel. De middenvelder werkte de bal met het hoofd fraai binnen in de lange hoek en kon daarmee al zijn 17e eredivisiegoal voor PSV aantekenen. Van Ginkel had daar in totaal 30 duels in de hoogste afdeling voor nodig.



PSV kreeg daarna nog een aantal kansen om verder uit te lopen en scoorde al snel, via Hirving Lozano. Hij was de hele wedstrijd nauwelijks te zien, maar met een vinnig schot in de linkerhoek was de 21-jarige Mexicaan opnieuw bepalend. NAC drong daarna nog wel aan en werd ook een paar keer gevaarlijk, maar het was met name PSV dat de kansen kreeg. Jorrit Hendrix maakte nog de 1-4 en schoot daarmee de eindstand op het bord. De Eindhovenaren haalden de volle buit uit de eerste twee duels en zijn mede-koploper in de eredivisie.