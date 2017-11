PSV slaat ook bij sterker PEC toe in blessuretijd

PEC had in een fase na rust een aantal goede mogelijkheden om het duel naar zich toe te trekken, maar was niet scherp voor de goal. Met name Youness Mokhtar, die wel een goede wedstrijd speelde, mocht zich dat aanrekenen. PSV had voor rust een ruime fase het initiatief, maar kwam er in de tweede helft nauwelijks meer aan te pas. Voor rust was Jorrit Hendrix al gewisseld, die aan een tweede gele kaart ontsnapte. Hij moest wijken voor Pablo Rosario, die net als heel PSV weinig grip kon krijgen in de tweede helft. PSV kreeg in de eerste helft via Luuk de Jong wel een behoorlijke kans, maar de aanvaller scoorde niet. PSV had moeite met het fysiek sterke en stugge PEC, dat bij uitvallen zeer gevaarlijk was.



In de slotfase leek het duel enigszins dood te bloeden, omdat beide ploegen goed verdedigden en elkaar weinig gelegenheid boden om iets af te dwingen. De Zwolse smaakmaker Ryan Thomas had nog een behoorlijke schietkans, maar kwam niet verder dan een schot in de handen van doelman Jeroen Zoet. PSV schoot daarna via Rosario op de goal van Boer en kon nog komen tot een voorzet. Luuk de Jong kwam met een moeizaam te pareren kopbal, waarna Isimat toesloeg.