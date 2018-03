PSV slacht NAC en heeft nog twee zeges op rij nodig voor de titel

Lang ging het allesbehalve vanzelf en maakte PSV het, vooral door eigen falen, onnodig moeilijk voor zichzelf. Vooral de manier waarop Nicolas Isimat-Mirin in de tweede helft acteerde, riep veel vragen op. Hij gaf voor de 2-1 van NAC de bal knullig weg aan Sadiq Umar, die Jeroen Zoet wist te passeren. Zoet was daarvoor al een keer belangrijk geweest voor PSV, nadat Joshua Brenet het niet redde in een duel.



Daarvoor hadden Marco van Ginkel (met een penalty) en Daniel Schwaab (kopbal uit een corner) de marge op 2-0 gebracht. Schwaab speelde een uitstekende partij en was in het begin van de wedstrijd al belangrijk voor de ploeg met een knappe sliding, waarmee hij Umar van scoren kon afhouden.



Door de kapitale fout van Isimat maakte PSV het zichzelf dus nog lastig, maar het was Luuk de Jong die, opnieuw uit een corner, de 3-1 wist binnen te werken. De standaardsituatie is dit seizoen een van de wapens van PSV, dat uit strafschoppen en corners vaker scoort dan elke andere ploeg. Van Ginkel schoot al zijn achtste penalty van dit eredivisieseizoen binnen en dat is een clubrecord bij PSV.



In de slotfase ging het alsnog hard en liep PSV via Steven Bergwijn en Gastón Pereiro nog uit naar 5-1. De wedstrijd krijgt voor PSV mogelijk nog wel een staartje, omdat Hirving Lozano zichzelf opnieuw niet wist te beheersen. Hij maakte na een duel met Pablo Mari een slaande beweging, die waarschijnlijk niet door arbiter Pol van Boekel is beoordeeld. Op basis van tv-beelden zou Lozano nog tegen een schorsing aan kunnen lopen. Bergwijn is na zijn vijfde gele kaart volgende week tegen AZ sowieso geschorst.