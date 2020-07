PSV speelt alleen nog oefenduels na testen bij eigen spelers en tegenstanders

Mede daarom zijn ook het oefenduel Jong PSV-Excelsior Maassluis en de wedstrijd van PSV Vrouwen tegen KRC Genk afgelast. Allebei de wedstrijden zouden zaterdag worden gespeeld.



PSV geeft in een reactie aan dat het nu geen verplichting is om spelers voor oefenduels te laten testen, maar heeft in overleg met medici tóch besloten om dit als voorwaarde te stellen. Het besluit is genomen in overleg met de medische staf van PSV en microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda.