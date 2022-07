PSV speelt gelijk tegen Cercle Brugge bij debuut Hoever, De Jong mee op trainingskamp

Nieuwe PEC Zwol­le-directeur Arjan Jansen moet flink bezuinigen: ‘Niet blind gaan schrappen’

Arjan Jansen is sinds een maand de tijdelijke algemeen directeur bij PEC Zwolle. Zijn komst moet de club in rustiger vaarwater brengen, nadat er na de degradatie vier miljoen euro bezuinigd moet worden en er bestuurlijke wisselingen zijn geweest. ,,Ik merk dat er veel steun is voor de club, vanuit alle hoeken.”

