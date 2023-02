PSV speelt gelijk tegen FC Utrecht en loopt averij op in titelstrijd

PSV verloor dus twee punten, wat de achterstand op Feyenoord op zes punten brengt. Daarmee is PSV voorlopig afgehaakt in de titelrace. De Eindhovenaren hebben dat vooral door de nederlagen tegen Cambuur, FC Emmen en FC Groningen aan zichzelf te danken. In het noorden van Nederland gingen eerder dit seizoen tegen laagvliegers negen kostbare punten verloren. FC Utrecht kwam in de eerste helft op voorsprong, omdat een afvallende bal prachtig werd ingeschoten door Othmane Boussaid. Daarna was Johan Bakayoko trefzeker, na het afronden van een aanval via Xavi Simons en Luuk de Jong. Bakayoko speelde ook een hoofdrol bij de tweede Eindhovense goal, omdat hij het schot produceerde dat keeper Vasilios Barkas niet goed kon verwerken. Luuk de Jong sloeg daarna toe en wist de 1-2 binnen te frommelen.

Als gezegd was PSV daarna niet bij de les en drukte FC Utrecht al snel de gelijkmaker af. Die bleef staan, waardoor het uiteindelijk een beroerde middag voor de Eindhovenaren werd. Helemaal na de 3-0 oorwassing van donderdag in Sevilla in het achterhoofd.



,,We komen 1-2 voor, maar zijn dan niet volwassen genoeg om het dicht te gooien en uit te spelen. De eerste lange bas was daarna direct een kans. Als je dat soort dingen blijft doen, wordt het heel moeilijk", zegt De Jong bij ESPN, die zelf een goede wedstrijd speelde met een assist en goal. ,,Dat we niet slim genoeg zijn, daar moeten we beter in worden.”



,,Het zit allemaal dicht op elkaar, maar we staan nu op een plek waar we niet willen staan. We moeten hopen dat de rest punten verliest. Maar eerst naar onszelf kijken, want over het spel mogen we niet tevreden zijn.”