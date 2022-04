PSV-speler Ramalho gelooft nog 'voor 100 procent’ in titel: 'Er kan nog veel gebeuren’

Eran Zahavi vond dat PSV wat minder gefocust was in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De nummer 2 van de eredivisie boekte na een vroege achterstand een nipte zege in Leeuwarden (1-2) en mag nog altijd hoop koesteren op de landstitel.

,,Dit soort wedstrijden zijn nooit makkelijk en SC Cambuur deed het goed. Onze focus was minder en dat mag niet gebeuren. We hebben karakter getoond door terug te komen in de wedstrijd en toch te winnen. Dat is het allerbelangrijkst. Ik ben blij dat ik een bijdrage kon leveren met de goal”, zei Zahavi, die vlak voor tijd gelijk maakte, voor de camera van ESPN.



Captain André Ramalho zag PSV vroeg op achterstand komen. Al in de 2e minuut was Patrick Joosten trefzeker met een hakje. Dat doelpunt werd PSV niet fataal. “We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. Onze start was niet goed, dat hebben ze ons laten weten. We weten dat ze scorend vermogen hebben”, aldus de aanvoerder.

,,We willen altijd de nul houden, dus het is jammer dat het vandaag niet is gelukt. Gelukkig hebben we daarna teruggevochten en gescoord. De gelijkmaker in de eerste helft was heel belangrijk. Dat heeft ons een boost gegeven. Daarna maakten we er nog een en was het weer goed. Al hadden we er veel meer moeten en kunnen maken.”

PSV heeft met nog vier duels te gaan 4 punten minder dan Ajax. Ramalho gelooft nog ,,voor 100 procent” in de titel. ,,Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en ook daar moeten we ons van onze beste kant laten zien. We willen ze allemaal winnen, dan kan er nog veel gebeuren in de competitie.”