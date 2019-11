PSV-spits Smits vervangt Beerensteyn bij Oranje

Smits is de huidige topscorer in de Eredivisie Vrouwen, waarin ze dit seizoen al twaalf keer scoorde. Afhankelijk van het verloop van haar herstel, sluit Beerensteyn in aanloop naar het thuistreffen met Slovenië op dinsdag 12 november alsnog aan en bestaat de selectie dan uit 24 spelers.



Oranje speelt vrijdag eerst de uitwedstrijd tegen Turkije in Izmir, waar opnieuw een stap gezet kan worden richting deelname aan het EK 2021 in Engeland. De selectie van de vice-wereldkampioen komt morgen weer samen in Zeist.