PSV stalt talentvolle Braziliaan Mauro Júnior in de eredivisie

Door Rik Elfrink



PSV wil dat Mauro, die nog een contract tot 2022 heeft, ervaring opdoet in de eredivisie en de talentvolle middenvelder kijkt uit naar de nieuwe uitdaging in het komende seizoen. Na Armando Obispo, Dante Rigo, Hidde Jurjus en Maxi Romero is Mauro de vijfde speler in korte tijd die door PSV wordt verhuurd.



Mauro kwam in 2017 naar PSV, waar hij al meerdere jaren op rij stages had afgewerkt. Hij wilde per se slagen in Eindhoven en besloot op zijn achttiende verjaardag een vijfjarig contract bij PSV te ondertekenen. Veel spelers kiezen voor financieel aantrekkelijkere aanbiedingen, maar Mauro had zich voorgenomen om in Eindhoven door te breken en weerstond andere aanbiedingen.