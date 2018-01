PSV start zonder Romero, maar met nieuwe krachten

Het dode spoor van Alexander Büttner

14:30 Het tijdperk van Alexander Büttner bij Vitesse loopt ten einde. De Doetinchemse linksback is door trainer Henk Fraser vanwege 'onprofessioneel gedrag' teruggezet naar het Arnhemse beloftenteam. Hij ontbreekt volgende week op het trainingskamp van de eredivisionist in het Spaanse Oliva. Een breuk in de winter ligt nu voor de hand.