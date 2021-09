PSV stunt opnieuw met Mario Götze, die zijn contract tot 2024 verlengt

Rapportcij­fers | Veel pluimen in Oranje: De Vrij, Depay, De Jong en Gakpo steken er bovenuit

4 september Het Nederlands elftal heeft de thuiswedstrijd tegen Montenegro in de WK-kwalificatie gebruikt om aan het doelsaldo te werken. Oranje zegevierde met 4-0 in het Philips-stadion in Eindhoven. De hoofdrol was weggelegd voor Memphis Depay, die zijn nationale ploeg met de 1-0 en 2-0 aardig op weg hielp.