PSV stuurde jeugdtrainer Maletic weg na ‘transferappjes’ aan loyale Mauro Júnior

PSV heeft afgelopen voorjaar de 33-jarige jeugdtrainer Stefan Maletic weggestuurd wegens vermeende ‘transferappjes’ aan Mauro Júnior. De coach was in juli 2019 bij de jeugdacademie van de Eindhovense club komen werken en kreeg tien maanden later te horen dat hij moest vertrekken. Hij is in Nijmegen momenteel assistent van hoofdcoach Rogier Meijer van NEC.

Voormalig prof Maletic benaderde Mauro Júnior in april meerdere malen per app en deelde hem mede dat hij Mauro had aanbevolen bij een managementbureau dat profielen van spelers voor een club in de Verenigde Arabische Emiraten zocht. Hij wilde telefonisch contact met Mauro, maar de PSV'er verwees naar zijn eigen zaakwaarnemer. Hoofd jeugdopleidingen Ernest Faber en technisch manager John de Jong kregen lucht van de toenadering van Maletic richting Mauro en waren direct geprikkeld, omdat ze niet verwacht hadden dat een eigen jeugdcoach een speler van de A-selectie hiervoor zou benaderen. Maletic kreeg te horen dat sprake was van een vertrouwensbreuk en dat hij kon inrukken.

Reprimande

Maletic was het niet eens met zijn heenzending en spande een procedure aan bij het College van Arbiters van de KNVB, dat recent een uitspraak publiceerde. Het gremium oordeelde onlangs dat PSV een vergoeding van ruim 20.000 euro aan de voormalige talentencoach moest betalen, wegens het voortijdig beëindigen van zijn contract. Volgens de arbiters was de handelwijze van Maletic ontoelaatbaar en niet zoals van een goed werknemer mocht worden verwacht. Wel denkt het college dat een fikse reprimande van PSV meer voor de hand had gelegen dan ontslag op staande voet. Volgens het college ontbrak voor dat laatste een dringende reden en staat niet vast dat Maletic te kwader trouw heeft gehandeld of dat hij heeft beseft dat hij hiermee de belangen van PSV kon schaden.

Aanlokkelijk voorstel

Uit de apps blijkt dat Mauro zich zeer loyaal opstelt naar zijn eigen zaakwaarnemer en niet zomaar in contact wil treden met een onbekende, die een aanlokkelijk voorstel zou hebben waardoor hij en zijn familie nooit meer hoeven te werken. Meerdere malen geeft de op dat moment 20-jarige Braziliaan aan dat zijn spelersmakelaar aan de knoppen zit. Deze interlandperiode speelde hij bij het Braziliaans Olympisch elftal en kwam hij twee keer in actie. De nu 21-jarige Zuid-Amerikaan was de afgelopen periode regelmatig basisspeler bij PSV en geniet het volste vertrouwen van zijn coach Roger Schmidt.

