PSV-talent Madueke (18) bekroont goed trainingskamp met fraaie hattrick tegen SC Verl

Alle treffers vielen voor rust. Vooral de derde goal van Madueke mocht er zijn. Hij stuurde een paar man van de tegenstander het bos in en met een verschroeiend schot schoot hij binnen. Madueke liet in de eerste helft ook al zien razendsnel te zijn en was meerdere malen een plaag voor de tegenstander. Het was niet alleen de Noni-show, want ook de rest van de ploeg liet zich op een positieve manier zien. Daarbij werden de spelintenties van de nieuwe trainer Roger Schmidt ook al zichtbaar. In sommige fases kreeg de tegenstander geen moment rust. PSV joeg de bal overtuigend af en SC Verl lag al snel op apegapen.