PSV-talent Saibari geeft visitekaartje af in eenzijdige Lichtstadderby tegen FC Eindhoven

PSV kende in de Lichtstadderby vanavond geen enkele moeite met stadgenoot FC Eindhoven. Het werd 5-0 en dat was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Diverse talenten klopten op de deur bij de thuisploeg, met name Ismael Saibari gaf met twee fraaie treffers zijn visitekaartje af.

Nee, PSV speelde zeker niet in zijn sterkste opstelling in de Lichtstadderby. Trainer Ruud van Nistelrooij gaf een rits talenten de kans tegen de kleine broer, die vorig seizoen met een derde plek nog zo verraste in de Keuken Kampioen Divisie. Die jonkies mochten zich naast spelers als Ibrahim Sangaré en Marco van Ginkel in de kijker spelen en Saibari deed dat het nog meest.

De 21-jarige Marokkaan, die in Spanje werd geboren en in België opgroeide, kreeg het publiek op de banken in het snikhete Philips Stadion. Yorbe Vertessen opende na 12 minuten nog wel de score, maar daarna was het aan Saibari, die met een fraai wippertje de voorsprong wist te verdubbelen: 2-0. Ook omdat Johan Bakayoko - een ander talent - een hele fijne steekpass gaf.

Op een hoopje gespeeld

Daar bleef het niet bij. FC Eindhoven werd nog binnen een halfuur op een hoopje gespeeld en weet dat er nog flink wat werk aan de winkel is voor de competitiestart. Collin Seedorf leverde de bal zomaar in bij Vertessen, die een penalty versierde en Marco van Ginkel 3-0 zag maken.

Marco van Ginkel maakt 3-0 vanaf de stip.

Ook in de tweede helft was het woord aan PSV én vooral ook Saibari. De middenvelder annex buitenspeler liep alles en iedereen voorbij en schoot vlak na rust overtuigend de 4-0 tegen het net. Na een uur mocht de uitblinker gaan rusten, net als de rest van de veldspelers. Zo konden ook onder anderen Xavi Simons, Luuk de Jong en Noni Madueke nog wat minuten meepikken.

Volledig scherm © Pro Shots / Johan Manders

Debuut Bannis

En FC Eindhoven? Dat probeerde schade vooral te beperken en vooruit te kijken. De ploeg van Rob Penders is nog in opbouw, zo maakte Feyenoord-huurling Naoufal Bannis één dag na zijn komst zijn eerste officieuze minuten. En er zijn nog meer versterkingen in aantocht bij FC Eindhoven.

In de slotfase werd verlengde Jordan Teze nog een indraaiende voorzet van Jeremy Antonisse en werd het ook nog 5-0. PSV stoomde zichzelf zo weer wat meer klaar voor het echte werk. Zaterdag is er nog een oefenwedstrijd tegen Real Betis, de week erop de strijd om de Johan Cruijff Schaal en dan wacht het eerste duel met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. FC Eindhoven speelt zaterdag nog een oefenduel met NAC.