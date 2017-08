PSV toont twee gezichten, maar wint wel van Roda JC

Terwijl buitenlandse clubs in de wedstrijden op de transfermarkt op een deel van de PSV-selectie azen, houdt de ploeg als geheel het hoofd in de échte wedstrijden koel. Tegen Roda JC won PSV zondagmiddag zonder enige moeite en liep de ploeg van Phillip Cocu uit naar een simpele zege: 2-0.



Na een kwartier had PSV overigens al op die 2-0 moeten staan, maar alleen Jürgen Locadia vond het net. Hirving Lozano kreeg ook een grote kans, maar wist niet te scoren. Even daarna dook de gretige Mexicaan voor het doel op nadat Locadia tegen Hidde Jurjus aanschoot. Dankzij Lozano stond alsnog de geruststellende voorsprong voor PSV op het bord. Roda JC probeerde in het Philips Stadion vanaf het begin om mee te voetballen, maar kwam bedrogen uit en kreeg de ene na de andere PSV-vloedgolf te verwerken. De Eindhovenaren waren onzorgvuldig in de afwerking en onder meer Gastón Pereiro en Locadia hadden de score uit moeten breiden.



Ook in de tweede helft was de PSV-aanval allesbehalve scherp en werden de mooiste kansen om zeep geholpen. Roda JC was zelfs nog een paar keer dicht bij de 2-1 en het had nog onnodig spannend kunnen worden, maar zover kwam het voor PSV niet. De Limburgse formatie maakte een zeer povere indruk en PSV kon zich de ene na de andere misser permitteren. Voor de ogen van Andrés Guardado, Jetro Willems en Héctor Moreno, die in de rust afscheid namen van het Eindhovense publiek, boekte de ploeg daarom een regelmatige zege, die veel groter had moeten uitvallen.