PSV top tijdens carnavalsperiode, kaartenfestijn op komst in Almelo

Statistieken speelronde 24Aan de hand van de leukste feitjes van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we vooruit op de 24ste speelronde in de eredivisie. Dit weekeinde staan er slechts acht duels op de rol omdat het veelbesproken duel Ajax - PEC Zwolle is verplaatst naar 13 maart. PSV kan het gat met de Amsterdammers daardoor vergroten tot vijf punten als het de carnavalsvorm van de laatste jaren weet voort te zetten bij Excelsior.

De Graafschap - ADO Den Haag (vrijdag 20.00)

De Superboeren hebben op basis van het recente verleden alle reden om de vrijdagavondwedstrijd tegen ADO Den Haag met vertrouwen tegemoet te zien. In de laatste zeven eredivisie-ontmoetingen tussen beide ploegen, verloren de Achterhoekers slechts één keer. En áls De Graafschap wint, dan dat 't dat ook goed. In de laatste vier competitieduels die die ploeg van Henk de Jong zegevierde, scoorde het telkens ten minste drie doelpunten.



Eén van die spelers bij ADO die moet zorgen dat het niet zover komt is Tom Beugelsdijk. De Haagse slopen zal echter op zijn tellen moeten passen: hij pakte al tien kaarten en heeft er nog maar twee nodig om het eredivisierecord van de meeste kaarten in één seizoen te evenaren. Niet onhaalbaar met nog elf duels voor de boeg, zou je zeggen.

Volledig scherm Opstelling ADO Den Haag © AD Volledig scherm Opstelling De Graafschap © AD

Heracles Almelo - FC Utrecht (zaterdag 18.30)

FC Utrecht kan op het kunstgras van Almelo beter geen centimeter cadeau doen aan Adrian Dalmau. De laatste vier schoten van de Spaanse scherpschutter leverden telkens een treffer op. De 24-jarige spits keert bij Heracles terug van een schorsing. Daartegenover staat het ontbreken van Mohammed Osman, die dit duel moet missen vanwege schorsing. Het belooft sowieso een heet potje te worden: Heracles voert bij het ingaan van deze speelronde de eredivisie aan in gele kaarten (48) terwijl FC Utrecht - samen met Feyenoord - de meeste rode kaarten (6) pakte.

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © AD Volledig scherm Opstelling Heracles. © AD

Excelsior - PSV (zaterdag 19.45)

Daar waar Feyenoord het de afgelopen jaren erg moeilijk heeft op het kunstgras in Kralingen, geldt dat allerminst voor PSV. De Eindhovenaren zijn ongeslagen in de laatste 23 eredivisieduels met Excelsior: 21 keer winst en twee keer gelijk. De laatste nederlaag dateert van 1985. Bovendien staat carnaval voor de deur en dan blijkt PSV - wellicht verrassend - juist erg goed te presteren. De Brabanders wonnen tien van zijn laatste 13 wedstrijden in de carnavalsperiode en is sinds 2005 de enige club in de eredivisie die rond deze tijd vaker won dan verloor.

Volledig scherm Opstelling PSV © AD Volledig scherm Opstelling Excelsior. © AD

Vitesse - NAC (zaterdag 20.45)

Zo goed als PSV presteert tijdens carnaval, zo beroerd doen hun provinciegenoten het uit Breda tijdens deze niet te onderschatten feestdagen. NAC wist in zijn laatste acht eredivisieseizoenen niet één keer in de carnavalsperiode te winnen. Daarnaast is het op basis van tal andere statistieken hoogst onwaarschijnlijk dat de ploeg van Mitchell van der Gaag in Arnhem met een zege van het veld stapt: NAC behaalde als enige eredivisieclub nog geen uitoverwinning, het won sowieso nog niet in 2019, het is de minst scorende ploeg in de competitie en wist in de afgelopen vier duels überhaupt geen treffer te produceren. Hoopvol feitje: in de laatste vijftien duels hield Vitesse slechts één keer de nul.

Volledig scherm Opstelling NAC. © AD Volledig scherm Opstelling Vitesse. © AD

sc Heerenveen - Willem II (zondag 14.30)

Na een slopende verlenging mét strafschoppenserie in de halve finale van de beker donderdagavond, zal Willem II zondagmiddag alweer scherp aan de aftrap moeten verschijnen. De Tilburgers staan immers slechts vier punten boven de streep, één meer dan concurrent sc Heerenveen. Willem II doet 't buitenshuis echter bijzonder goed (17 punten) terwijl de Friezen de slechtst presterende thuisploeg zijn (8 punten). Dat belooft weinig goeds voor de ploeg van Jan Olde Riekerink. De coach van sc Heerenveen heeft echter wel de beschikking over twee aanvallende pareltjes die allebei al de dubbele cijfers haalden: Michel Vlap en Sam Lammers zijn de clubtopscorers met ieder elf treffers.

Volledig scherm Opstelling Willem II © AD Volledig scherm Opstelling Heerenveen. © AD

FC Groningen - VVV-Venlo (zondag 14.30)

Als we afgaan op de statistieken valt het duel tussen FC Groningen en VVV-Venlo niet bepaald in de categorie ‘aanraders voor de neutrale toeschouwer’. De laatste 43 (!) doelpogingen van de Venlonaren in de eredivisie leverden geen doelpunt op. Daarnaast is de kans op een gelijkspel op basis van het verleden erg groot: de afgelopen vijf keer werd het een remise (drie keer 0-0, twee keer 1-1). Toch hoeven we niet louter pessimistisch te zijn: FC Groningen is, na AZ, de best presterende ploeg in 2019 en heeft de beschikking over spelers als Mimoun Mahi, Ritsu Doan en Thomas Bruns die een wedstrijd met één actie de moeite waard kunnen maken.

Volledig scherm Opstelling VVV-Venlo © AD Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD

AZ - Fortuna Sittard (zondag 16.45)

Na de competitienederlaag (1-2) en de bekeruitschakeling (na strafschoppen) is AZ voor de rest van dit seizoen eindelijk verlost van het spook Willem II. Het thuisduel met Fortuna Sittard lijkt de uitgelezen mogelijkheid om de draad weer op te pakken. AZ wist de laatste vier ontmoetingen met de Limburgers in alle competities tamelijk eenvoudig te winnen (11 voor, 2 tegen). Het grote gevaar voor de ploeg van John van den Brom draagt de naam Lazaros Lamprou. De 21-jarige Griek, huurling van PAOK Saloniki, was direct betrokken bij tien doelpunten in zijn laatste twaalf eredivisieduels (6 treffers, 4 assists). Niet gek voor een buitenspeler van de nummer 13 van de eredivisie.

Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard © AD Volledig scherm Opstelling AZ © AD

Feyenoord - FC Emmen (zondag 16.45)

Een primeur in de Kuip zondagmiddag: Feyenoord zal dan voor het eerst FC Emmen ontvangen in de eredivisie. De Rotterdammers hadden in het verleden zelden moeite met ploegen die voor het eerst in competitieverband op bezoek kwamen: de laatste ploeg die direct won was ADO in 1958 (0-1). Een feitje uit een ver verleden, maar ook uit de recente historie kan Feyenoord vertrouwen putten: de ploeg van Giovanni van Bronckhorst won immers 14 van zijn laatste 15 eredivisieduels in eigen huis. Voor Jan-Arie van der Heijden zou een nieuwe zege een mooi verjaardagscadeau zijn (hij wordt zondag 31), al zou het een streep door de rekening zijn van FC Emmen-coach Dick Lukkien die voor het honderdste competitieduel bij de Drentenaren op de bank zal zitten.