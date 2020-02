PSV-trainer Faber: Op karakter zege uit het vuur gesleept

Lammers was voor de tweede week op rij trefzeker vanaf de strafschopstip. ,,Deze was beter binnengeschoten dan vorige week tegen ADO. Niet hard, maar wel laag in de hoek. Dan is het altijd lastig voor de keeper”, zei de spits. ,,Het voetbal was voor rust niet om aan te zien, van beide kanten. Maar deze wedstrijden moet je ook winnen. Gelukkig waren we op de juiste momenten effectief. In de eindfase was het van onze kant vooral tegenhouden.”