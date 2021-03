PSV-trainer Schmidt smulde in Duitsland van de oefenstof van Luhukay

Volgende week (en twee weken later), dan moet het gebeuren voor PEC

15 maart Voor het duel met Ajax (0-2) had PEC-trainer Bert Konterman het al over de wedstrijd van volgende week, thuis tegen VVV-Venlo. En dat was niet zomaar. Want met Willem II op stoom moet die pot gewonnen worden. Net als die van twee weken later, uit tegen Sparta.