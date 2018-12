PSV treft talisman Excelsior, Ajax al decennia ongeslagen bij PEC

OpstellingenKan PSV een ‘historisch slechte reeks’ voorkomen? Weet FC Utrecht wederom een thuisduel te winnen? En komt Ajax-middenvelder Lasse Schöne in een illuster rijtje? Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de vijftiende speelronde. Ook zie je hier alvast de (vermoedelijke) opstellingen.

Fortuna Sittard - AZ (vandaag, 18.30 uur)

De voortekenen voor AZ zijn relatief gunstig. Van de laatste vier eredivisieduels in Sittard tussen beide ploegen (de laatste dateert uit 2002) verloren de Alkmaarders er niet één. Daarvóór verloor AZ echter drie keer op een rij. De Limburgers staan op de drempel van een fraaie mijlpaal. Fortuna Sittard scoorde al even vaak als in zijn hele voorgaande eredivisie-seizoen (27 goals) en heeft nog één punt nodig om ook het puntenaantal van destijds te evenaren (zestien om zeventien). AZ maakte dit seizoen op zijn beurt al precies evenveel doelpunten als de afgelopen twee seizoenen na veertien speelronden, maar kreeg al zeven treffers meer tegen dan in beide seizoenen (22 om 15).

Volledig scherm Opstelling AZ. © AD Volledig scherm Opstelling Fortuna. © AD

PSV - Excelsior (vandaag, 20.45 uur)

PSV verloor geen van zijn laatste 22 eredivisieduels met Excelsior (twintig keer winst, twee keer gelijk). De ploeg uit Eindhoven heeft op dit moment alleen tegen VVV (dertig duels) een langere ongeslagen reeks op het hoogste niveau. De enige uitzege van Excelsior op bezoek bij PSV dateert van 30 oktober 1971. De Kralingers wonnen die dag met 1-2. Jan Coenen maakte beide goals voor Excelsior. Jos Dijkstra was trefzeker namens PSV. Excelsior zou met 23 punten op de vijfde plek staan als dit seizoen alle wedstrijden in de rust waren afgelopen. In de virtuele stand over alle tweede helften staat Excelsior met elf punten op de voorlaatste plek, met alleen NAC (negen) onder zich.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

Willem II - sc Heerenveen (zaterdag, 18.30 uur)

Willem II en sc Heerenveen staan voor de 25ste keer in Tilburg tegenover elkaar in eredivisie-verband. In 23 van de voorgaande 24 ontmoetingen waren beide teams telkens minimaal één keer trefzeker. Aanvalsleider Fran Sol staat gelijk met Jatto Ceesay op 38 doelpunten voor Willem II. Slechts vijf spelers scoorden vaker voor Willem II in de eredivisie. Huidig Feyenoord-directeur Martin van Geel is de volgende op de lijst met 41. Ben Rienstra speelde dertig duels (tien goals) voor Willem II in 2017/2018. Hij heeft voor Heerenveen nog niet gescoord.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

PEC Zwolle - Ajax (zaterdag, 19.45 uur)

Ajax verloor geen van zijn laatste 17 eredivisieduels met PEC Zwolle (dertien keer winst, vier keer gelijk). De laatste nederlaag dateert van 21 september 1988, toen PEC in het Oosterenkstadion met 4-1 te sterk was. Ed Roos, Edwin van Ankeren en Michel van Oostrum (twee) maakten de goals voor de thuisploeg. Bij winst komt Ajax op veertig punten na vijftien duels. Slechts drie keer eerder had Ajax de veertig punten grens bereikt na vijftien wedstrijden: in 1969/1970, 1995/1996 en 1997/1998 (alle seizoenen omgerekend naar drie punten voor winst). Ajax-middenvelder Lasse Schöne (nu nog 323 duels) kan David Nascimento (324) evenaren op plek zes op de lijst van buitenlandse spelers met de meeste eredivisieduels. De topvijf: Hans Vonk (433), Jan Heintze (395), Gábor Babos (377), Earnest Stewart (358) en Kenneth Perez (325).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © AD

ADO Den Haag - De Graafschap (zaterdag, 20.45 uur)

ADO Den Haag pakte dit seizoen meer punten in uitduels dan in thuiswedstrijden: acht om zeven. De Graafschap maakte op zijn beurt pas twee goals in uitduels dit seizoen, tenminste vier minder dan elke andere ploeg. De Graafschap is ook de enige club die dit seizoen nog niet scoorde in de eerste helft van een uitwedstrijd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling De Graafschap. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD

FC Utrecht - Heracles Almelo (zondag, 12.15 uur)

FC Utrecht won elk van zijn vier thuisduels in de eredivisie onder leiding van trainer Dick Advocaat. Deze eeuw won de ploeg slechts één keer vijf opeenvolgende thuisduels binnen één seizoen: zes wedstrijden op een rij in februari-mei 2013. Als de ranglijst in de eredivisie alleen zou worden gebaseerd op uitduels, dan stond Heracles op de zestiende plaats. Op de daadwerkelijke ranglijst nemen de Heraclieden plaats vier in bij het ingaan van deze speelronde.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Utrecht. © AD

VVV - FC Groningen (zondag, 14.30 uur)

VVV won slechts één van de laatste dertien eredivisieduels met FC Groningen (eenmaal winst, vijf keer gelijk, zeven keer verlies). De ene zege was een 2-0 thuisoverwinning op 11 februari 2012. Yanic Wildschut en Uche Nwofor maakten die dag de goals voor de Limburgers. Samir Memisevic, doelman Sergio Padt en de nu geschorste Mike te Wierik misten dit seizoen nog geen minuut. Alleen FC Emmen heeft ook nog drie spelers in de selectie die alle veertien competitieduels completeerden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

FC Emmen - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Sinds de invoering van het betaald voetbal kwamen FC Emmen en Feyenoord elkaar één keer eerder tegen in een officieel duel. Op 11 oktober 1987 wonnen de Rotterdammers in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker met 1-3 in Drenthe. André Hoekstra, Peter Barendse en Dave Mitchell scoorden voor Feyenoord. Erwin Haandrikman was trefzeker namens Emmen. Feyenoord staat dit seizoen na veertien duels op 32 punten, slechts één punt minder dan na veertien speelronden in het kampioensjaar 2016/2017. Namens Feyenoord maakte Robin van Persie maakte alleen in 2002/2003 meer goals (acht) dan in het huidige seizoen (zeven).



Opstelling FC Emmen volgt later.

NAC - Vitesse (zondag, 16.45 uur)

NAC incasseerde minstens één doelpunt in zijn laatste twaalf eredivisieduels. De laatste keer dat de club uit Breda in meer duels op rij een tegengoal kreeg was tussen maart en december 2012 (24 duels, een clubrecord). De Bredanaars pakten zeven van de acht punten dit seizoen in thuisduels (87,5 procent). Alleen De Graafschap (90 procent) pakte procentueel gezien meer van zijn punten dit seizoen voor eigen publiek. Vitesse miste vier van zijn laatste vijf penalty’s in de eredivisie, inclusief de laatste drie (allemaal dit seizoen). De laatste ploegen die meer penalty’s misten in één seizoen waren Heracles en Ajax in 2016/2017 (allebei vier).