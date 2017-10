PSV-uitblinker Lozano 'groot twijfelgeval' voor duel met VVV

PSV-trainer Phillip Cocu is er nog niet zeker van dat Hirving Lozano en Derrick Luckassen zondag bij VVV-Venlo inzetbaar zijn. Het tweetal moet de training van morgen eerst volledig voltooien en kan dan pas aansluiten bij de wedstrijdselectie. Cocu sprak wat betreft Lozano van een 'groot twijfelgeval' en ook bij Luckassen twijfelt hij nog of deelname bij VVV-uit mogelijk is.

Door Rik Elfrink

Lozano kampt met een elleboogblessure en Luckassen liep drie weken geleden bij FC Utrecht-uit knieklachten op. PSV liet vrijdag in ieder geval de Braziliaan Mauro Junior van Jong PSV meetrainen om verzekerd te zijn van voldoende mogelijkheden op de flanken. Hij gaat dan ook niet meer naar FC Emmen-Jong PSV.

PSV treft zondag met VVV een stugge tegenstander, die gedisciplineerd en naar de mogelijkheden van de selectie voetbalt. Ze zullen PSV vanuit de counter pijn willen doen. Dat gaf Cocu aan in aanloop naar de wedstrijd van zondag in Venlo. ,,Wij zullen de gaatjes in de verdediging moeten vinden'', zei de trainer.

,,VVV verrast inderdaad en heeft met bijvoorbeeld Clint Leemans ook een speler in de ploeg met individuele kwaliteiten. Hij heeft een goed schot in de benen en is daarmee al vaak gevaarlijk geweest.'' De coach sloot niet uit dat de ondergrond (VVV speelt op kunstgras in eigen huis, red.) gevolgen heeft voor de opstelling, maar gaf daarvoor geen concrete aanwijzing.