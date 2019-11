PSV uitgeschakeld in Europa League na wanprestatie in Lissabon

Het moet nog december worden en het seizoen van PSV is al zo goed als kapot. Op al het gestuntel in de competitie volgde vanavond een exit in Europa. En het ergste aan de 4-0 afgang tegen Sporting Lissabon: PSV heeft geen enkel excuus.

Door Maarten Wijffels



Er waren 64 minuten gespeeld in het feestende stadion van Sporting Lissabon toen iemand een pijnlijke quizvraag opwierp. Wat is eigenlijk de grootste Europese nederlaag ooit van PSV? Dat was dus een 6-0 nederlaag in 1979 tegen Saint-Etienne. Veertig jaar later had het nu zomaar weer die kant op gekund. Want PSV werd nu de vernieling in gespeeld door Sporting Lissabon. De Portugezen hadden er ook makkelijk zes of nog meer kunnen maken. Ze hielden echter op bij 4-0.

Wat een afgang. Wat een treurspel. Maar vooral: wat een moment om zo voor schut te staan. Er is echt geen enkel excuus voor trainer Mark van Bommel en zijn spelers. In Lissabon stond PSV voor een wedstrijd van kapitaal belang. Iedereen die het wist. En dan denk je toch: dat ga je zien op het veld. Populair gezegd: Het mes tussen de tanden, de plaggen uit de grond. Zoals een speler als Andres Guardado dat kon op dit soort avonden. Of in een verder verleden Sören Lerby. Die zorgden dan meteen dat er grip was op het middenveld. Dat de belangrijkste speler of spelers van de tegenpartij direct in de eerste duels voelden dat er niks te halen was.

Maar dit is het PSV van pak ‘m beet Pablo Rosario. Het is onzinnig om hem als dé zondebok aan te wijzen, de afgezette captain faalde immers zeker niet alleen. Maar bij Rosario begon wel meteen al de ellende. Hoe kun je een wedstrijd beginnen zoals hij deed? Bij een ingooi na 9 minuten meteen achteloos je man uit je rug weg laten lopen, op een plek in de buurt van je eigen zestien-meterlijn? Bruno Fernandes zei gretig ‘dank je wel’, gaf een voorzet buitenkant voet en omdat Nick Viergever zich in de doelmond ook al liet aftroeven, knikte spits Luiz Phellype dankbaar raak: 1-0.

Volledig scherm Bruno Fernandes viert de goal. © AFP En het werd nog erger. Binnen een kwartier mocht Bruno Fernandes zelf juichen. Deze Portugese international is de beste speler van Sporting, liet zich in de heenwedstrijd in Eindhoven al volop zien. Toch lieten Rosario & co hem nu op zijn gemak het hele middenveld over dribbelen en uithalen.



Bam: 2-0 achter in een wedstrijd van de waarheid. Die vanaf dat moment eigenlijk al was gespeeld. Vooraf had Van Bommel het over de wisselvalligheid van zijn jonge team. Dat dit PSV binnen één wedstrijd zowel een 9 kan scoren als een 4. Maar een 4 was nog te hoog voor deze wanprestatie. Dat was hooguit een 2.

PSV probeerde na de horrorstart nog even aan het voetballen te komen. Maar pas na 29 minuten was een schot naast van Bruma het eerste noemenswaardige wapenfeit. En dat terwijl PSV toch ook bijna zijn sterkste ploeg op het veld had, dus ook met Donyell Malen en Steven Bergwijn, in de rug gesteund door Mohamed Ihattaren.



Het is de vraag hoe het nu verder moet? Dit is een klap die gaat nadreunen. Mogelijk al meteen komende zondag in Emmen. Maar sowieso op de iets langere termijn. Neem ook de ambities die sommige PSV-spelers hebben om het EK te spelen. Na de winterstop spelen Malen, Bergwijn en Dumfries hooguit nog tegen Ajax, Feyenoord en AZ in topduels waarin bondscoach Ronald Koeman hen kan wegen. Maar dat is hun eigen schuld na een schandalige avond in Lissabon.

