PSV vaster op plek twee na zege op FC Twente, hoofdrol voor Malen

PSV kende op eigen veld een gemakkelijke middag. FC Twente kwam naar Eindhoven toe in niet al te beste vorm - sinds 9 januari was er niet meer gewonnen en de laatste drie duels scoorde het niet. Hier maakte de ploeg van Roger Schmidt dankbaar gebruik van: 3-0. FC Twente eindigde met het duel met tien man.

Door de overwinning wordt de kloof tussen nummer twee PSV en nummer drie Vitesse vier punten. De Arnhemmers verloren zaterdag in Heerenveen, waardoor PSV steviger op plek twee komt. Het gat met koploper Ajax is vier punten, terwijl de Amsterdammers nog wel een duel tegoed hebben. De wedstrijd tegen FC Utrecht van zondag is inmiddels afgelast vanwege de verwachte sneeuwval.

PSV beleefde tegen FC Twente een wat aarzelende start. De eerste serieuze kans was voor de bezoekers. Luciano Narsingh dribbelde door de Eindhovense defensie, maar schoot te gehaast. Over. De bezoekers bleven aanvankelijk gemakkelijk overeind, maar na een minuut of twintig pakten de Eindhovenaren het initiatief. Bij een uitbraak kwam Eran Zahavi met een leep balletje, waar goalie Joël Drommel. Hij tikte de bal niet goed weg, waardoor Donyell Malen kon scoren: 1-0.

Malen belangrijk

De topscorer van PSV was ook belangrijk bij de 2-0, door Denzel Dumfries knap de diepte in te sturen. De rechtsback kwam met een uitstekende voorzet, die door Zahavi werd afgerond. Voor de Israëliër was het zijn zesde treffer van dit eredivisieseizoen. Malen maakte daarna via een venijnig schot zijn elfde van het voetbaljaar en had zelfs de twaalfde op zijn schoen, maar trof nu Drommel. Twintig minuten voor tijd kreeg Luka Ilic een rode kaart voor een sliding met de noppen vooruit op Zahavi. Daarna maakte de middenvelder ook nog de beweging van een kopstoot naar Marko van Ginkel. Met tien man kon FC Twente helemaal niets uitrichten tegen PSV.

In de eindfase wisselde coach Schmidt flink door en bracht hij Marco van Ginkel, Timo Baumgartl, Yorbe Vertessen, Érick Gutiérrez en Ryan Thomas nog in het elftal. Het veranderde niets meer aan de stand.

