PSV verlengt contract gewilde Ibrahim Sangaré, afkoopclausule tijdelijk verwijderd: ‘PSV bepaalt’

Sangaré kwam twee seizoenen geleden over van het Franse Toulouse, waarna hij uitgroeide tot een belangrijke kracht op het PSV-middenveld. Hoewel de Ivoriaan op belangstelling kon rekenen van onder meer clubs uit de Premier League besluit hij tot een langer verblijf bij PSV. ,,Sinds de eerste dag voel ik me thuis, de manier waarop ik word ontvangen en hoe de mensen met me omgaan, maakt me heel blij", laat Sangaré weten op de website van PSV.

Bij ESPN liet Sangarés zaakwaarnemer Jean Musampa weten dat de Ivoriaan dus in principe bij PSV blijft, tenzij er nog een absolute topclub met een astronomisch bedrag zich in Eindhoven meldt: ,,Hij gaat niet naar een Everton, een Southampton, een Crystal Palace of een Nottingham Forest", aldus Musampa, die ook vertelde dat de afkoopclausule van 37 miljoen euro pas vanaf de zomer van 2023 weer in werking treedt. ,,Deze zomer bepaalt PSV.”

John de Jong, directeur voetbalzaken in Eindhoven, is eveneens verheugd met het langere verblijf van Sangaré: ,,Het mag duidelijk zijn dat Ibrahim een interessante speler is voor veel clubs, daarom zijn we blij dat hij heeft gekozen om zijn contract te verlengen. We hebben met PSV de ambitie om ons ten opzichte van vorig seizoen te verbeteren en Ibrahim wil daar graag zijn bijdrage aan leveren. Daarom is het zo goed dat hij vroeg in augustus duidelijkheid geeft aan PSV.”

Sangaré speelde vooralsnog 89 wedstrijden voor PSV waarin hij vijf keer scoorde en zes keer een assist gaf. Vorig seizoen won hij de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker met de Eindhovenaren. Daar kwam vorige week nog eens Johan Cruijff Schaal bij. ,,Nu wil ik met PSV kampioen worden en de UEFA Champions League halen", aldus Sangaré.