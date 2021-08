PSV vernedert Ajax na rood voor Tagliafico en wint Johan Cruijff Schaal

Door Johan Inan Werd het een opwarmer met de handrem erop of een serieuze graadmeter voor de aanstaande titelstrijd? Niets van dat eerste, of het moest zijn dat Ajax, zoals coach Erik ten Hag al voorspelde, niet in staat bleek om negentig minuten tekeer te gaan omdat het een handvol internationals nog aan de topconditie ontbreekt. Hij stelde desalniettemin, zijn sterkste formatie op.

Dat die laatste in de voorrondeduels met Galatasaray en FC Midtjylland de man in bloedvorm bleek, was bij Ajax kennelijk nog niet doorgedrongen toen Madueke met slechts honderd tellen op de klok aan zijn eerste dribbel begon. Die was vooral Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, even eerder nog in het zonnetje gezet voor het veroveren van de Copa Ámerica, te machtig. Madueke glipte met een krachtige versnelling tussen beide Argentijnen door en schoof de openingstreffer in de korte hoek binnen: 0-1.