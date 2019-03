PSV verzuimt score op te voeren tegen NAC: ‘Je wilt toch een signaal afgeven’

Via De Jong kwam PSV al binnen vijf minuten op voorsprong, maar daarna lukte het alleen invaller Donyell Malen nog om NAC-doelman Benjamin van Leer te passeren. ,,Soms was het iets te slordig van onze kant”, zei De Jong voor de camera van FOX Sports. ,,Op zich geven we niet heel veel weg, maar voor ons was er weinig ruimte. De tweede helft deden we dat wat beter. Je moet misschien meer goals maken, je wilt een signaal afgeven. De kansen hebben we gehad.”



De Jong was verder te spreken over de talenten Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo, die een basisplaats toebedeeld kregen van coach Mark van Bommel. ,,Je kunt zien dat ze veel talent hebben. En dan nog Malen die er inkomt van de bank. Die valt gewoon in en doet z'n ding. Dat tekent de jongens die op de bank zitten. Er zit heel veel potentie in die jongens.”



PSV hervat de competitie volgende week met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Dat duel wordt zondag om 12.15 uur gespeeld in De Koel.