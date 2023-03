PSV via kansenregen tegen B-team ADO Den Haag simpel naar halve finales KNVB Beker

PSV ligt na een probleemloze exercitie tegen ADO Den Haag nog altijd op koers voor prolongatie van de bekerwinst. De Eindhovenaren wonnen het kwartfinaleduel in de TOTO KNVB Beker met 3-1. Een graai in de ballenbak van de KNVB bepaalt zaterdag of dat via één of twee topwedstrijden moet.

Helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets aan de hand. Dat was een liedje dat 27.000 PSV-supporters bijna negentig minuten hadden kunnen zingen in hun eigen Philips Stadion. De bekerstrijd met ADO draaide uit op een invuloefening, mede omdat de Hagenezen na twintig minuten lang als een weerloos konijn in twee Eindhovense koplampen keken.

PSV had aan dimlicht en een paar fraaie goals van Johan Bakayoko en Guus Til genoeg om de tegenstand te elimineren, hoewel er na rust nog een kleine Haagse eruptie waar te nemen was. Vlak na de 3-0 van Ibrahim Sangaré liet PSV de teugels even vieren en kon Joël Drommel de nul niet houden, na een onhoudbaar schot van Malik Sellouki.

Volledig scherm Een feestje na de 2-0 van Guus Til (r). © ANP

Wie voor de spanning en sensatie van winst of verlies naar het Philips Stadion was gekomen, had in het spookhuis op de kermis van Leenderstrijp vermoedelijk een heftigere kick gekregen. PSV probeerde wel om vaker te scoren, maar het heilige moeten was er na de vroege voorsprong een beetje af.

Loting halve finale

De loting van zaterdag is voor de Eindhovenaren een stuk spannender dan het niemendalletje met de ploeg van Dick Advocaat. Het wonderbaarlijk acterende Spakenburg, Feyenoord of de winnaar van De Graafschap - Ajax staat zaterdagavond na het traditionele gedraai in een bak met ballen als opponent op het wedstrijdschema. Natuurlijk geeft het winnen van het bekertoernooi iets extra’s als de tegenstand zwaar is geweest, maar in Eindhoven zal iedereen hopen op een halve finale tegen de amateurs uit de tweede divisie. Daarna moet het dan in een topfinale gebeuren voor PSV, dat in de competitie achter de andere grote namen aanloopt.

Ibrahim Sangaré

Hoogtepunt vanuit Eindhovens perspectief was een knal van Ibrahim Sangaré, die aan de term kiezelhard een nieuwe dimensie gaf. Keeper Sonny Stevens stond aan de grond genageld toen hij vanaf een meter of negentig een bal met meer dan een rotvaart in het kruis schoot. De Ivoriaan is in principe bezig aan zijn laatste maanden in het Philips Stadion en na een korte periode van ziekte weer opgeleefd. Sangaré speelt nu in de basis definitief samen met Joey Veerman, terwijl Érick Gutiérrez de rol van eerste invaller op zich heeft genomen.

Volledig scherm Ibrahim Sangaré ramt de bal binnen. © Pro Shots / Thomas Bakker

De hiërarchie bij PSV is nu duidelijk, omdat ook voor de backposities en in het centrum van de verdediging duidelijke keuzes zijn gemaakt. Alleen Xavi Simons kreeg rust, zodat Guus Til weer deel uitmaakte van de basisploeg. Hij pendelt daardoor nog tussen de basis en de bank, iets wat voor steeds minder PSV’ers geldt.

Joël Drommel

De Eindhovenaren hadden met Joël Drommel de bekerkeeper voor dit seizoen in het hok staan. Ook als een van de selectiespelers er had gestaan, had PSV het duel vermoedelijk eenvoudig in winst omgezet. De 26-jarige goalie kreeg nauwelijks iets te doen en moest logischerwijs passen bij de enige treffer van ADO. In ieder geval de komende drie eredivisieduels is PSV ook op Drommel aangewezen, omdat Walter Benítez na een knieblessure revalideert. Dat hoeft voor de Eindhovenaren niet het grootste probleem te zijn, als ze tegen RKC, Cambuur en Vitesse net zo weinig kansen weggeven als tegen ADO. Een niveau hoger zal het voor de huidige nummer vier van Nederland niet zo simpel zijn.

