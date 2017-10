PSV vijf punten los na zwaarbevochten, maar ruime zege in Venlo

Door Rik Elfrink



PSV kwam via Locadia al snel op voorsprong, die een kaats met Luuk de Jong succesvol afrondde. Daarna was het de beurt aan VVV, dat na plukwerk van Nicolas Isimat-Mirin in het strafschopgebied een penalty kreeg. Leemans was trefzeker en kort na rust kreeg PSV een nog grotere tik te verduren, toen Torino Hunte de opengereten Eindhovense defensie verraste. Scheidsrechter Danny Makkelie had daarvoor nog een penalty over het hoofd gezien voor PSV, na een handsbal in het strafschopgebied van VVV.



Met een schitterende individuele actie bracht Pereiro PSV weer op gelijke hoogte en even later kreeg de ingevallen VVV'er Jerold Promes, die net op het veld stond, een rode kaart. Het was het startsein voor een jacht van PSV, die uitmondde in goals van Daniel Schwaab en Mauro, die bij rust in het veld was gekomen voor Steven Bergwijn. Het was zijn officiële debuut en de Braziliaan was daarin dus direct trefzeker. Kort voor tijd pikte Pereiro nog een goal mee. De Jong wacht inmiddels al meer dan duizend wedstrijdminuten (1.044, red.) op een goal van PSV (alle competities en oefenduels), maar was vandaag zeer belangrijk voor de Eindhovenaren.