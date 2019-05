PSV wapent zich vanaf nu tegen Amsterdamse overheersing na missen gouden kans op nieuwe titel

PSV liet dit seizoen na om Ajax wat betreft het aantal landstitels in deze eeuw verder op achterstand te zetten. Nu willen de Eindhovenaren proberen zich te wapenen tegen een periode waarin de Amsterdammers geruime tijd willen overheersen in de nationale competitie.

Het is buitengewoon louterend om alle krantenkoppen over een heel eredivisieseizoen van PSV nog eens terug te kijken. Al die vetgedrukte woorden in de maandagkrant zouden gerust de hoofdstukken van een soap in 34 delen kunnen zijn. Met dit seizoen uiteindelijk een onbevredigende en beroerde afloop voor PSV.

Voor de winterstop werd het spel van de ploeg met ronkende teksten soms misschien iets groter gemaakt dan het was. Na de donkere dagen van december bracht het voetbal weinig extra licht en waren de journalisten een stuk minder lovend. Vooral op het middenveld liep het net te vaak stroef bij PSV. Het systeem met twee controleurs werkte defensief meestal goed, maar in balbezit oogde het bij PSV stomp.

Het puntenverlies in Emmen (2-2) in januari was direct onverteerbaar, nadat in de slotfase ineens twee goals amateuristisch waren weggegeven. Een wedstrijd die in alles vloekte met waar PSV voor de winterstop soms voor stond. Kwam de ploeg eenmaal ruim voor, dan verslond PSV tegenstanders met huid en haar en ging er in de eindfase nog een schep bovenop. In Drenthe was alles ineens anders en kreeg het vertrouwen een knauw.

Volledig scherm Luuk de Jong viert de 1-2 tegen PEC Zwolle met zijn teamgenoten. © ANP

Verstijven

De zorgen over de bestendigheid van het hoge niveau namen begin 2019 ook in de krantenkoppen op maandag duidelijk toe. PSV verstijfde en verspeelde punten, omdat tegenstanders zich beter konden instellen op de ploeg en het team zelf in balbezit te vaak worstelde. De buitenspelers brachten niet meer wat ze konden en vonden elkaar moeizaam, de middenvelders speelden elkaar vaker de bal toe of achteruit dan goed voor hen en PSV was en de defensie (inclusief keeper Jeroen Zoet) was een tikkie minder scherp.

Luuk de Jong bleef scoren en Angelino en Denzel Dumfries waren onvermoeibaar en ijverig, maar genoeg bleek het niet. Op wilskracht bleven de kansen komen en dit artikel had met iets meer finesse en soms misschien wat geluk makkelijk veel positiever van aard kunnen zijn.

PSV bleek zowel in Utrecht als in Amsterdam echter niet in staat de strijd om het kampioenschap te ‘killen’ en staat daarom met lege handen. Het team en trainer Mark van Bommel hoeven zich daarvoor zeker niet te schamen, nu details bepalend waren. Spelers en staf steken de hand na het falen in de eerste maanden van dit jaar wel in eigen boezem, omdat ze hebben nagelaten om de Amsterdammers tijdig de nekslag te geven. Er lag een gouden kans om wéér te bevestigen dat Eindhoven deze eeuw nog altijd de voetbalhoofdstad van Nederland is. Dit seizoen niet, maar PSV heeft vanaf 2000 een aardig buffertje opgebouwd.

Wegkapen

Ajax probeert nu de strategie van het immens succesvolle PSV van midden jaren 80 enigszins te kopiëren en denkt met veel geld Steven Bergwijn weg te kunnen kapen. PSV wapent zich daartegen en denkt daarnaast op eigen kracht de strijd aan te kunnen. Niet met een geldpakhuis dat uit de voegen barst, maar wel met stabiel beleid en technisch vernuft. Technisch manager John de Jong mag de komende maanden bewijzen dat hij op dat laatste gebied het verschil kan maken.