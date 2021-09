PSV was niet klaar voor Feyenoord: ‘Trainer die verliest, heeft geen argumenten en geen verhaal’

PEC-trai­ner Art Langeler: ‘Als we zo blijven spelen, zijn we degradatie­kan­di­daat nummer één’

19 september PEC-trainer Art Langeler draaide er niet om heen, zondagmiddag na afloop van de pijnlijke 1-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. ,,Als we zo blijven spelen, zijn we degradatiekandidaat nummer één.”