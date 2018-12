PSV werkt dankzij twee eigen goals van Excelsior aan doelsaldo

Door Maarten Wijffels



Van de eerste competitienederlaag naar misschien wel de makkelijkste overwinning van het seizoen. Zo kan dat gaan in de huidige eredivisie. Vooraf hield al vrijwel niemand rekening met een nieuwe uitglijder van PSV. Maar zó makkelijk als de koploper zijn ritme kon herpakken thuis tegen Excelsior, dat was het andere uiterste. Als de naïeve tegenstander met nog grotere cijfers was afgedroogd zoals laatst tegen Ajax, was dat een logische uitslag geweest.



Trainer Mark van Bommel zag zijn ploeg dus simpel de draad oppakken na het verlies tegen Feyenoord. Een ploeg die hij voor het eerst deze competitie bewust wijzigde. Veertien eredivisieduels lang zweerde Van Bommel bij een vaste basiself. De zes mutaties tot aan vanavond waren altijd gedwongen door een kleine blessure of omdat Daniel Schwaab een keer ziek was. Maar nu verdween Gaston Pereiro op sportieve gronden uit het elftal en kreeg Érick Gutierrez zijn kans.



De Mexicaanse miljoenenaankoop startte ook nog op een avond die speciaal in het teken stond van de band van PSV met zijn geboorteland. Overal in het stadion werd gevierd dat de landskampioen zich permanent in Mexico gaat vestigen met een eigen kantoor. Stewards liepen rond met sombrero’s. Het broodje Mexicano was in de aanbieding, in de middencirkel lag vooraf een joekel van een Mexicaanse vlag en oud-speler Carlos Salcido tekende een overeenkomst als ambassadeur van PSV in Mexico.



In dat decor gingen Guti en PSV meteen voortvarend van start. In de derde minuut hij kreeg hij een bal aangespeeld tussen de linies, die hij knap aannam. Vervolgens draaide Guti in één vloeiende beweging door en met buitenkantje links stak hij zijn maat Lozano weg. Het leidde meteen tot het eerste gevaarlijke moment en tot applaus van de tribunes.