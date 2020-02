PSV wil af van het leed dat uitwedstrijd heet

Door Rik Elfrink



Zelden is het chagrijn in de spelersbus van PSV zo groot geweest als de afgelopen maanden. Vanavond hoopt de Eindhovense club in Den Haag een einde te maken aan een periode van liefst 139 dagen zonder overwinning op vreemde bodem in de eredivisie. ,,Vooral aan de bal moeten we het verschil maken”, vindt trainer Ernest Faber. ,,En stoïcijns blijven. De omstandigheden zijn misschien niet zoals thuis, maar er zijn ook uitsupporters waar we altijd op kunnen rekenen.”