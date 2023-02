PSV wil contract Xavi Simons snel openbreken en Paris Saint-Germain buitenspel zetten

Voetbalpod­cast | 'Dit zouden wel eens twee beslissen­de punten kunnen zijn in de titelrace’

De VAR was bepalend dit weekend in de eredivisie. Een doelpuntenfeest in Alkmaar en een onbesliste topper in Enschede. Verder de ambities van PSV na deze transferwindow, de crisis in Amsterdam, de kopzorgen in Groningen en de belangrijke punten van Volendam. Etienne Verhoeff neemt het door met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.

30 januari