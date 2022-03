PSV wil deze week de puntjes op de i zetten met Ruud van Nistelrooy

Pech achter­volgt ‘gebroken’ Cardona bij GA Eagles, Spaanse spits na mislukt jaar op weg terug naar Pamplona

De gebroken vinger is volgeplakt met tape. Een operatie volgt binnenkort. Het is voor Marc Cardona geen reden om de geheime oefentrip naar Wijdewormer te laten schieten. De Spaanse spits mag dit seizoen bij Go Ahead Eagles dan vooral schitteren door afwezigheid, tegen AZ gaat hij voorop in de strijd en is hij de beste man aan Deventer zijde. Het haalt weinig uit, de excellerende Zakaria Aboukhlal degradeert GA Eagles met vier treffers tot figurant in Wijdewormer (7-1).

24 maart