PSV wil een einde maken aan de 'bekerdroogte'

Cocu hoefde dit seizoen nauwelijks voor de camera te staan op doordeweekse dagen omdat zijn formatie in de Europa League al was uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi was begonnen. Met het midweekse programma van afgelopen week (FC Groningen-uit) en vandaag (VVV-thuis) is PSV weer in het ritme van twee duels per week gekomen. ,,Fysiek mag dat voor onze spelers geen enkel probleem zijn", vindt hij.



Cocu voorziet ook weinig wijzigingen in de ploeg, waar keeper Jeroen Zoet gewoon de bekerkeeper is. Alles wijst erop dat de coach de sterkste elf opstelt, alsof het om een competitieduel gaat. ,,Dat is in het begin van het seizoen al aangegeven, dat we het zo willen doen. Het is geen kwestie van gunnen, maar een speler of keeper moet een plek verdienen of afdwingen. Dat bepaalt de keuze voor ons. We zijn blij dat er ruim 30.000 mensen zitten. Dat geeft een goede sfeer en maakt indruk op de tegenstander en geeft onszelf ook een goed gevoel."