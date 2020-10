PSV wil Feyenoord en AZ achterna richting poulefase Europa League

Van Wonderen wijzigt basis GA Eagles tegen Utrechtse beloften; blessure Veldmate

14:03 Go Ahead Eagles begint vrijdagavond in een lege Adelaarshorst tegen Jong FC Utrecht met een op twee posities gewijzigde ploeg. Wout Droste krijgt zijn rentree in de basis na ruim dertien maanden blessureleed. Ook aanvallend voert Van Wonderen een mutatie door.